عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 كانون الأول 2023

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الأخبار: «أنصار الله»: فلتكنْ حرباً

تصفية «صيرفة»: هل بدأ توحيد سعر الصرف؟



نداء الوطن: الحكومة تستكمل هزيمة باسيل... وتعيين رئيس الأركان يتحرّك

الجنوب أمام أسابيع حاسمة وإبعاد "الحزب" في عهدة واشنطن

البناء: الحلف البحريّ الأميركيّ في البحر الأحمر: تساؤلات عن غياب مصر والسعودية؟ / المقاومة تردّ على تهديد اليمن ولبنان بإعلان ربط التهدئة بوقف العدوان على غزة / إعلام الكيان: يجب تحقيق اختراق في مفاوضات التبادل رغم أننا سندفع ثمناً باهظاً /

النهار: ضربة ثانية لباسيل والتمديد يمرّ حكومياً



الجمهورية: ميقاتي ينتظر للتعيينان العسكرية

تزايد التنديد الدولي بإستهداف المدنيين



اللواء: إشتباك نهاية العام: قطيعة بين ميقاتي وسليم

تقرير أممي قاتم عن انعكاسات الحرب على لبنان.. وجبهة الجنوب بين الإنضباط والإرتطام



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