عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 كانون الأول 2023

الأخبار: «أنصار الله»: فلتكنْ حرباً
تصفية «صيرفة»: هل بدأ توحيد سعر الصرف؟
نداء الوطن: الحكومة تستكمل هزيمة باسيل... وتعيين رئيس الأركان يتحرّك
الجنوب أمام أسابيع حاسمة وإبعاد "الحزب" في عهدة واشنطن
البناء: الحلف البحريّ الأميركيّ في البحر الأحمر: تساؤلات عن غياب مصر والسعودية؟ / المقاومة تردّ على تهديد اليمن ولبنان بإعلان ربط التهدئة بوقف العدوان على غزة / إعلام الكيان: يجب تحقيق اختراق في مفاوضات التبادل رغم أننا سندفع ثمناً باهظاً /
النهار: ضربة ثانية لباسيل والتمديد يمرّ حكومياً
الجمهورية: ميقاتي ينتظر للتعيينان العسكرية
تزايد التنديد الدولي بإستهداف المدنيين
اللواء: إشتباك نهاية العام: قطيعة بين ميقاتي وسليم
تقرير أممي قاتم عن انعكاسات الحرب على لبنان.. وجبهة الجنوب بين الإنضباط والإرتطام
l'orient le jour: À chaque dossier son Samir Geagea