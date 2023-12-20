أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 كانون الأول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن ضغط الوقت على الأميركي والإسرائيلي يزداد قسوة، حيث الإسرائيلي يواجه حرب استنزاف بشريّة في وحدات النخبة في جيشه يصعب تحمّلها إلى ما لا نهاية مع عدم تحقيق أي إنجاز عسكريّ ولا يمكن وقفها بمعادلة قتل الأطفال والنساء في غزة، وقد باتت آثار المذبحة المدنيّة سياسياً حرب استنزاف أخرى، بينما يواجه الأميركيّ استنزافاً معنوياً لمهابته وقوة ردعه في البحر الأحمر وجنوب لبنان وسورية والعراق لا يستطيع الادعاء أنها قيد المعالجة إلى ما لا نهاية.

خفايا

قال خبراء في القانون الدولي وقوانين البحار إن الحلف الذي أعلنته واشنطن تحت شعار حماية الملاحة في البحر الأحمر والهادف لكسر قرار دولة مشاطئة على البحر الأحمر هي اليمن تملك حقوقاً سياديّة استخدمتها لفرض وقف إطلاق نار في غزة يشكّل تنفيذاً لقرار صادر عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بعدما عطّلت واشنطن صدوره عن مجلس الأمن باستخدام الفيتو يمثل انتهاكاً قانونياً سافراً من الجانب الأميركيّ، خصوصاً أن الحلف لا يضمّ أي دولة من الدول المشاطئة للبحر الأحمر.



اللواء: أسرار

لغز

تدقق جهات معنية بما دار في الاجتماعات المغلقة مع دبلوماسية غربية زارت بيروت مؤخراً..



غمز

تبيّن لمصادر نيابية أن نواباً من تيار معروف، بدأوا التسديد مجدداً على حزب الله بالإسم على خلفية التمديد في مجلس النواب، وتالياً في مجلس الوزراء..



همس

تفيد التقارير الواردة من واشنطن أن توجهاً حاسماً لدى الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة ألا تصوّت مرة ثانية لجو بايدن المرشح لولاية ثانية.

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ الصيد هو هواية مشتركة بين كلّ من قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية، وقد استحوذ الحديث عن هذه الهواية جزءاً لا بأس به من نقاشاتهما خلال العشاء الذي جمع العائلتين. وتؤكد المعلومات أنّ الاستحقاق الرئاسي لم يغب عن المائدة.

يتردد أنّ «تيار المرده» يرفض تعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء ربطاً بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي السلبي من ترشيح سليمان فرنجية.

حاول نائب معارض الاستفسار عما اذا كان بالإمكان تعويم اسمه كمرشح رئاسي فكان الجواب سلبياً.