living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نواب بحثوا في ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية: لإبعاده عن أي تجاذب أو تجاوزات

19
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقد النواب: نبيل بدر، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، عماد الحوت، محمد سليمان وطه ناجي اجتماعا بحث في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.

وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، "ضرورة إيلاء الجامعة اللبنانية أعلى مستوى من الأهمية من حيث مساندتها وتحصينها والتعاطي مع مشاكلها بمسؤولية وطنية بعيدا عن أي تجاذب سياسي باعتبارها الجامعة الرسمية الوحيدة للبنان، وهي منتشرة في كافة المناطق اللبنانية وتساهم في تخريج العديد من الكفاءات اللبنانية لدى شاباتنا وشبابنا وفي كافة الاختصاصات".

ولفت البيان الى أن "المجتمعين يتابعون عن كثب ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين والآلية والحلول المتبعة فيه، كما طريقة تعاطي المسؤولين معه حيث يجب أن يقارب هذا الملف بناء على الكفاءات والمسارات الأكاديمية الصحيحة بعيدا عن أي محاصصة او تفرد وبطريقة عادلة تراعي العيش المشترك والتوازن الطائفي والمذهبي المنصوص عنهما في الدستور اللبناني".

وأعلن أن "النواب المجتمعين قرروا توجيه كتاب الى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي كما معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي، للتأكيد على ضرورة مراعاة هذه الثوابت لدى مقاربة هذا الملف وإبعاده عن أي تجاذب أو تجاوزات خدمة للمصلحة الوطنية العليا ورفعة لمكانة الجامعة اللبنانية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   