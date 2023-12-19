“هلمّوا بنا إلى بيت لحم” عنوان المغارة الميلادية الأكبر في كيببك ومقرّها الكنيسة الاكاثوليكية في مونتريال

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افتتح راعي ابرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميلاد الجاويش المغارة الميلادية الأكبر في كيبيك يعاونه الارشمندريت ربيع ابو زغيب وكهنة الرعية وبحضور حشد كبير من المؤمنين.

المغارة الميلادية الاكبر في كيبيك هي نتيجة جهود متحدة وأياد متكاتفة عرفت من البداية ان شغفها بالتميّز والتفرّد توازيًا مع اظهار محبتها للمعلم يسوع على طريقتها، من خلال عيش روح الميلاد بكل التفاصيل وعلى تعددها.

وتمثل هذه المغارة، وفقاً للمفهوم المسيحي، مدينة بيت لحم التي ولد فيها السيد المسيح، وما يرافقها من مدلولات حسية على طبيعة حياة التواضع والبساطة التي ارادنا السيد المسيح ان نتغنّى بها ونعيشها بالفعل لا بالقول.

“الكلمة نيوز” كانت هناك والتقت سيادة المطران ميلاد الجاويش الذي قال عن المغارة والجهود المبذولة لانجاحها “هي مبادرة قام بها شبابنا، باركناها وأردناها مساحة فرح وحبّ، وأيضًا واحة صلاة. فقد أصرّ الشباب على أن تكون زيارة المغارة مناسبة للزّوار أن يتأمّلوا محبّة الربّ يسوع ويتلوا الصلوات التي ترافق كلّ محطّة. هذه المغارة عملٌ مُتقن صُنع بكثير من المحبّة والاحترافيّة، وقد صنعها الشباب على طريقتنا الشرقيّة: غطّوها كلّها بالورق البُنّي “المطعوج”. وفي داخلها أيضًا مجسّمات لبيوت صغيرة صنعها بمحبّة أطفال الكاتدرائيّة في حركة ميداد، وضعوها في آخر المغارة كي تُشكّل قرية بيت لحم. واخترنا للمغارة عنوان استلهمناه من كلام الرعاة: “هلمّوا بنا إلى بيت لحم”، رمزًا للسلام في بلادنا التي حتّى الآن لم تعرف زمن افتقادها. مع أطفالنا نصّلي إلى طفل المغارة كي يعمّ السلام بلادنا المعذّبة، لأنّنا ولو كنّا في بلاد غربة، غير أنّ قلوبنا عند أهلنا في الشرق”.