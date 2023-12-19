صونا للأرواح وحفاظا على السلامة العامة...هذا ما طلبه حمية لصيانة المطار والطرق!

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كتب وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي اليوم، على منصة "اكس": بندا صيانة الطرق وصيانة المطار، كانا مدار المناقشة في لجنة المال والموازنة، وذلك خلال مناقشتها لموازنة وزارة الاشغال العامة والنقل، بحيث تم التأكيد على :



- ضرورة توافر اعتمادات كافية للقيام بالحد الأدنى من صيانة الطرق صونا للأرواح وحفاظا على السلامة العامة.



- توافر اعتماد كاف للصيانة في المطار، فهل من المعقول أن يكون المبلغ المرصود 3 مليار ل ل فقط ، لمرفق حيوي على كل الصعد والذي أصبح رافدا ماليا أساسيا لصالح الخزينة العامة بما يفوق ال 200 مليون دولار سنويا!