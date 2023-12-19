توقيع 19 وزيراً على قانون التمديد.. مكاري: ما حصل بين ميقاتي ووزير الدفاع ضمن الأصول!

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انتهت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، وأقر مجلس الوزراء مرسوم ترقية الضباط، ووقّع 19 وزيرا على قانون التمديد الذي أقر يوم الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبعد الجلسة أعلن وزير الاعلام زياد مكاري أن المتقاعدون تمنوا ارجاء الزيادات لدرس الملف أكثر، لافتاً الى أن موضوع حقوق المتقاعدين على الطاولة ويتم العمل بجدّية وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في هذا الموضوع.

مكاري أكد ألا خلاف بين رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم بل نقاش كما يحصل دائماً في مجلس الوزراء، وما حصل ضمن الأصول وميقاتي وجّه كتابا إلى وزير الدفاع وجواب الوزير كان واضحاً لا لبس فيه.

وختم مكاري قائلاً: أنا وزير سياسي وأعترض داخل مجلس الوزراء في حال كان تيار المردة معارض.