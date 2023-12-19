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"إقتحموا منزلاً وكبّلوا العاملات داخله"... و"المعلومات" تكشف هوياتهم

19
DECEMBER
2023
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بيان جاء فيه: "بتاريخ 25/10/2023 وفي بلدة الدوير، أقدم مجهولون على الدخول إلى منزل أحد المواطنين وقاموا بتكبيل العاملات لديه وتحطيم هواتفهنّ وسرقوا من داخله بندقية، كما أقدموا على سرقة سيارة تعمل على الكهرباء وفرّوا إلى جهة مجهولة".

وأضاف، "على الاثر، كُلِّفَت شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويتهم ومن بينهم المدعو: م. ر. (من مواليد عام 1998، لبناني). وبتاريخ 8/12/2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المذكور في محلة الدوير. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف وعملة مزيّفة من فئة الـ/100/ دولار".

وتابع البيان، "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه وبالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية السرقة من داخل المنزل المذكور والسيارة الكهربائية، وأنهم تقاسموا المسروقات فيما بينهم، وأضاف أن العملة المزيّفة التي ضبطت بحوزته هي معدّة للتّرويج".

وختم، "أُجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين بعملية السرقة".

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