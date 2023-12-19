منخفض جوي قريب بإنتظارنا... أمطار غزيرة، برق ورعد وسيول!

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يؤثر على لبنان مرتفع جوي ويستمر اليوم ولغاية الخميس المقبل ويترافق مع استقرار بدرجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يؤثر على لبنان منخفض جوي يوم الجمعة يترافق مع أمطار غزيرة، برق ورعد وسيول فيما يبقى تساقط الثلوج على الجبال العالية (+ ١٩٠٠ متر).

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: مشمس

٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس مستقر مشمس ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس مستقر وغائم بسحب عالية ومتوسطة فيما يتحول الطقس الى غير مستقر تدريجياً فجر الجمعة. درجات الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و١٩ ساحلا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وغربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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