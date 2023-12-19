ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 129

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من أفراده في المواجهات الدائرة في غزة خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا قتلا وأصيب 2 أخران في المواجهات مع حركة حماس خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 129 قتيلا، بينما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 460 قتيلا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين مقتل 5 من جنوده.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، إن "الرقيب احتياط ليدور يوسف كرفاني، البالغ من العمر 23 عاما الذي يتبع كتيبة الهندسة 8163 من قيادة المنطقة الجنوبية"، قتل خلال العمليات العسكرية أول أمس الأحد.