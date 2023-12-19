كولونا التقت قائد الجيش بعيداً عن الإعلام

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

علمت “البناء” أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التقت قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة بعيداً عن الإعلام، بعد خروجها من عين التينة وقبل توجّهها الى السراي الحكومي.

ووجهت كولونا من قصر الصنوبر في بيروت رسائل عالية اللهجة: “قلت للمسؤولين اللبنانيين إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى والوضع خطير جداً، وأحمل رسالة لمن هم خارج لبنان وينتظرون الاستفادة من الوضع الكارثيّ في غزة لزيادة التوتر، وأعني إيران وكل أدواتها في العراق وسوريا، وأيضاً ما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر، فهذا خطأ كبير وأمر خطير جدأ، ويجب وقف التصعيد”.