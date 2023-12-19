اللواء: الوضع في لبنان كاد أن ينزلق الى «خطر توسع الحرب»

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

كاد الوضع في لبنان ينزلق، بدءاً من التطورات العسكرية في الجنوب الى «خطر توسع الحرب» بتعبير وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بعدأن اقدمت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف نقطة قريبة جداً من ساحة بلدة «عيتا الشعب» حيث كان حزب الله يشيع الشهيد حسن سرور.



وفي تطور نوعي في المواجهة، استهدفت مدفعية المقاومة الاسلامية منصات القبة الحديدة في محيط مستعمرة «كابري» التي تقع شرقي مستعمرة «نهاريا» قرب الساحل الفلسطيني، وذلك رداً على استهداف مراسيم تشييع الشهيد سرور.



واعاد حزب الله التأكيد ان اي مسّ بالمدنيين سيقابل بالمثل من قبل المقاومة، واستهداف الحزب كريات شمونة بمجموعة من الصواريخ التي كشف الجيش الاسرائيلي عن انفجارها.