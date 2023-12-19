عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 كانون الأول 2023

الأخبار: خيال فرنسي-إسرائيلي مريض
إسحبوا حزب الله من الجنوب أو ننجز المهمة بالقوة
جلسة الحكومة اليوم "إختبار جديد" لرافضي التمديد
باسيل: جوزف عون مرشح مشروع ضرب لبنان
عودة إسرائيل إلى المربع صفر
النهار: كولونا تصعّد التحذير من حرب تغرق لبنان
البناء: شركات النقل العالمية تسارع إلى التخلي عن الكيان… وحلف واشنطن إعلاميّ / ملف الأسرى يربك الكيان… وتصعيد في الجولان… والحدود السوريّة الأردنيّة؟/ استهداف القبة الحديدية… وتهديدات من أوستن وكولونا… والأسد يُنصف المقاومة /
اللواء: الجنوب ينجو من «اندلاع الحرب».. وكولونا تنقل رسالة تحذير من تل أبيب
بلبلة مالية عشية مجلس الوزراء.. ورئيس الأركان يغيب عن الجلسة
نداء الوطن: غالانت لم ينفِ "خطط الغزو" ونظيره الأميركي ينبّه "حزب الله"
كولونا خائبة من استهتار السلطة بخطورة تهديدات إسرائيل
الجمهورية: باريس لتطبيق دقيق للقرار 1701
كولونا: لخفض التصعيد على الحدود
?l'orient le jour: Gebran Bassil, vous avez dit « trahison »