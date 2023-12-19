عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 كانون الأول 2023

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الأخبار: خيال فرنسي-إسرائيلي مريض

إسحبوا حزب الله من الجنوب أو ننجز المهمة بالقوة

جلسة الحكومة اليوم "إختبار جديد" لرافضي التمديد

باسيل: جوزف عون مرشح مشروع ضرب لبنان

عودة إسرائيل إلى المربع صفر



النهار: كولونا تصعّد التحذير من حرب تغرق لبنان



البناء: شركات النقل العالمية تسارع إلى التخلي عن الكيان… وحلف واشنطن إعلاميّ / ملف الأسرى يربك الكيان… وتصعيد في الجولان… والحدود السوريّة الأردنيّة؟/ استهداف القبة الحديدية… وتهديدات من أوستن وكولونا… والأسد يُنصف المقاومة /

اللواء: الجنوب ينجو من «اندلاع الحرب».. وكولونا تنقل رسالة تحذير من تل أبيب

بلبلة مالية عشية مجلس الوزراء.. ورئيس الأركان يغيب عن الجلسة



نداء الوطن: غالانت لم ينفِ "خطط الغزو" ونظيره الأميركي ينبّه "حزب الله"

كولونا خائبة من استهتار السلطة بخطورة تهديدات إسرائيل

الجمهورية: باريس لتطبيق دقيق للقرار 1701

كولونا: لخفض التصعيد على الحدود



?l'orient le jour: Gebran Bassil, vous avez dit « trahison »