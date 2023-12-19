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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 كانون الأول 2023

19
DECEMBER
2023
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الأخبار: خيال فرنسي-إسرائيلي مريض
إسحبوا حزب الله من الجنوب أو ننجز المهمة بالقوة
جلسة الحكومة اليوم "إختبار جديد" لرافضي التمديد
باسيل: جوزف عون مرشح مشروع ضرب لبنان
عودة إسرائيل إلى المربع صفر

 

 

 


النهار: كولونا تصعّد التحذير من حرب تغرق لبنان

 

 

 


البناء: شركات النقل العالمية تسارع إلى التخلي عن الكيان… وحلف واشنطن إعلاميّ / ملف الأسرى يربك الكيان… وتصعيد في الجولان… والحدود السوريّة الأردنيّة؟/ استهداف القبة الحديدية… وتهديدات من أوستن وكولونا… والأسد يُنصف المقاومة /

 

 

 

 

اللواء: الجنوب ينجو من «اندلاع الحرب».. وكولونا تنقل رسالة تحذير من تل أبيب
بلبلة مالية عشية مجلس الوزراء.. ورئيس الأركان يغيب عن الجلسة

 

 

 


نداء الوطن: غالانت لم ينفِ "خطط الغزو" ونظيره الأميركي ينبّه "حزب الله"
كولونا خائبة من استهتار السلطة بخطورة تهديدات إسرائيل

 

 

 

الجمهورية: باريس لتطبيق دقيق للقرار 1701
كولونا: لخفض التصعيد على الحدود

 

 

 


?l'orient le jour: Gebran Bassil, vous avez dit « trahison » 

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