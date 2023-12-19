«التايمز» البريطانية: خطط لغزو جنوب لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

بدا كلام وزير الدفاع الاسرائيلي حول «عملية برية» بمثابة تعليق على ما أوردته صحيفة «التايمز» البريطانية عن «خطط لغزو جنوب لبنان»، وضعها الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ الجيش الإسرائيلي «يريد دفع قوات «حزب الله» في جنوب لبنان شمالاً إلى نهر الليطاني، وهو خط ذو أهمية رمزية لكلا الجانبين».

وقال ضابط إسرائيلي كبير للصحيفة: «العقيدة الإسرائيلية هي نقل الحرب إلى الجانب الآخر. وسيتخذ مجلس الوزراء العسكري الإسرائيلي الطارئ القرار النهائي في شأن إرسال قوات برية عبر الحدود.

ولا يمكن العودة إلى الوضع ما قبل 7 تشرين الأول»، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس قوله «إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وافق على خطط، وحدّد جداول زمنية للاستعداد».