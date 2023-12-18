مجموعة التيار في كلية الحقوق- جل الديب استنكرت التجاوزات الفاضحة التي مارسها مناصرون تابعون لحزب القوات

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تستنكر مجموعة التيار الوطني الحر في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - جل الديب، التجاوزات الفاضحة للقوانين الجامعية التي مارسها مناصرون تابعين لحزب القوات اللبنانية في حرم الكلية وافتخارهم بكسر القرارات الادارية القاضية بمنع النشاطات ورفع الشعارات الحزبية داخل حرم الجامعة.

وتستغرب مجموعة التيار الصمت المريب للادارة والمدير على الرغم من فداحة الارتكابات المصوّرة والموثقة بالصوت والصورة وكأنما القوانين والقرارات الادارية تنطبق حصرًا على طالبٍ دون اخر ومجموعةٍ دون الاخرى، خاصةً ان المدير نفسه كان متشددّا وصارمًا في رفضه حين قصده طلابنا بالامس طالبين الاذن منه السماح لهم المشاركة في النشاط الميلادي.

وتتساءل مجموعة التيار، هل تغيّرت تقاليد العيد ليتحول النشاط الميلادي من توزيع الحلوى وبث الاغاني الميلادية الى رفع الاعلام الحزبية بث الاناشيد الميليشياوية والفئوية التي تحثّ الشباب على حمل السلاح مسموحًا وربما محببًا داخل حرم الكلية؟

فهل هذا هو النموذج الذي تسعى جامعة "الحقوق" لارسائه بين الطلاب والشباب؟

وهل علينا في فترة الميلاد، بث اناشيد امتشاق السلاح بدل تراتيل المحبة كي تدير الادارة ظهرها فنتجنب الامتثال لقوانينها والخضوع لمساءلتها؟

في الختام، تدعو المجموعة رئيس الجامعة اللبنانية للتحرك فوراً لوقف هذه التجاوزات المتكررة ولوضع حدٍّ لمحاولة تحويل الكلية من منارةٍ علمية تخرّج افضل وارقى النخب الحقوقية والسياسية الى مركز ميليشياويٍ يخرّج المحازبين ويشجّع المخالفين.