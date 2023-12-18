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"سطوح بيروت" تطلق تيليتون "ضوّي قلبك" بنسخته الـ11 لدعم أكثر من 14 حالة مرضية طارئة

18
DECEMBER
2023
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الأربعاء 20/12/2023، موعد تيليتون جمعية "سطوح بيروت" بنسخته الحادية عشرة تحت عنوان "ضوّي قلبك"، الذي ينضمّ إلى سلسلة الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقوم بها الجمعية على مدار العام.

وستتضافر الجهود لدعم 14 حالة تضمّ 3 أجيال من الأطفال والشباب والكهول من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية. هذا، وقد وظّفت رئيسة الجمعية، الإعلامية داليا داغر، مع فريق عملها، كل علاقاتها وطاقاتها وبكل الوسائل المتاحة، لاسيما عبر رسائل مصوّرة على صفحاتها الإلكترونية الشخصية وتلك الخاصّة بالجمعية، وحثّت الجمهور اللبناني الطيّب على إضاءة قلبه للآخرين، بالانضمام إلى تيليتون "ضوّي قلبك" الذي سيعرض على شاشة "OTV" ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء الأربعاء الواقع فيه 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، داعيةً إلى المشاركة الفعّالة والتبرّع خلال التيليتون الذي يؤمّن سنويّاً الدعم المادّي للحالات التي يلتزمها ولحالات تراكمت منذ 11 سنة ولا زالت الجمعية تتابعها، ويتخطّى عددها الـ250 عائلة.

مَن يتصفّح المواقع الإلكتروينة الخاصّة بالجمعية، يذب حبّاً عندما يتعرّف إلى ياسمينة وزينب وحسن ووجيه وماريا وليلى وإليونور وسميرة وحنان زينب، وميشال وأنطونيوس وشربل وسالي وغيرهم، ويطرب متأثراً بأغنية "ضوّي قلبك" الخاصة بالتيليتون التي أنتجتها الجمعية وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان هشام بولس وتوزيع جورج قسيس، مع "ميكس وماسترينغ" في استديو روجيه ابي عقل وغناء مؤثر للفنان هادي ضو.

ويتضمن التيليتون 5 مراحل مشوّقة تتخللها مفاجآت ولوحات فنّية وإطلالات لبعض أصحاب الحالات كما تستضيف داغر نخبة من الوجوه السياسية والإعلامية والاجتماعية والفنية المرموقة للدلالة على أهمية التنوّع والتكاتف بعيداً عن أي تمييز ديني أو سياسي؛ والضيوف هم (مع حفظ الألقاب): إدي معلوف، غسان حاصباني، شربل مارون، جورج عقيص، سالم زهران، غسان جواد، غسان حجار، دايفد عيسى، الأب زياد حداد، نزار فرنسيس، كارول عون، جورج عطيّة، هدى شديد، ربيع الهبر، يزبك وهبة، سنا نصر، أمال الياس، غدي فرنسيس، سحر غدّار، صفاء درويش، روزانا رمّال، بترا أبي حيدر، نتالي نصرالله، جاد أبو جودة، عبدو عتيق، كلير عون، رولا حطيط، رولا فياض، ساندرا غرغور، روزان الشاعر، د. جوزيف الحلو، د. بيتر نون، د. روي مطران، د. ريشارد خراط،، د. رونالد موسى، د. ناجي حايك، نسيب نصر، إيلي جبرايل، فادي صياح، جويل شكر، ليون سمرجيان، إيلي حنا، مارتين نجم كتيلي، ثريا اسماعيل، جوان فرح، جيهان جبور، نيكول رحمة، نانسي أنطونيوس، جوزيت عوّاد، غنى غندور، ديانا تنوري، اسامة خضرا، ليلى عجم، دانيال صفير، وندى عاد.

هذا وقد عمّمت داغر في رسالتها الإنسانية تفاصيل التبرّع قبل التيليتون وخلاله وبعده وجهّزت مع بعض المتبرّعين، الهدايا للأطفال المشاركين فأطلقت قافلة العطاء والخير التي بدأت منذ أشهر تحضيراً لهذا الحدث الإنساني المميز.

لتبرّعاتكم الرجاء اتّباع تفاصيل التحويل الآتية:

BLOM Bank  

Swift            : BLOMLBBX

IBAN           : LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615 

Beneficiary  : 3a Stouh Beirut

وعبر موقع الجمعية الالكتروني www.stouhbeirut.org

أو عبر أكثر من 1400 مركز OMT لتحويل الأموال داخل لبنان (اسم المستلم: Stouh Beirut)

كما يمكنكم الاتصال خلال الحلقة على الأرقام الآتية:

70-385311

70-385301

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