غسان سعود معلّقاً على نفي "التيار": شاعر وأديب بس "مش صحافي"...

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علق الصحافي غسان سعود على نفي التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" ما أورده الصحافي جان عزيز أمس الأحد، فكتب:

نهيب بالتيار الوطني الحر ايجاد اي وصف لجان عزيز غير "صحافي".. الله يخليكم ويوفقكم ويرد عنكم! كاين مستشار سياسي عند جعجع، رجع عند الاجهزة الامنية في الداخل والخارج يلي ضد جعجع.. رجع عند الرئيس عون، رجع عند الاجهزة الامنية في الداخل والخارج بلي ضد عون.. اليوم مع جوزف عون، بكرا مع الاجهزة الامنية بالداخل والخارج يلي ضد جوزف عون.. وكل الوقت بكون عم يكتب تخريفات ويعمل مقابلات لكن ذلك يجعله كاتب شاعر اديب انما مش "صحافي" لا من قريب ولا من بعيد..