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هذه هي الأسئلة المحرجة التي طرحها غسان عطالله على جورج عدوان!

18
DECEMBER
2023
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وجه النائب غسان عطالله سلسلة من الأسئلة لنائب القوات جورج عدوان، والتي بدت محرجة جداً كونها صادرة عن أحد المشاركين في احتفال قواتي حزبي. وكتب عطالله على مواقع التواصل الإجتماعي: جاءني أحد المشاركين في احتفال القوات اللبنانية في الدامور في الأمس مستغرباً ومتسائلاً عن بعض المواضيع التي وردت في كلمة الزميل جورج عدوان. بما أنك المعني الأساسي، فضلت أن أعيد طرح الأسئلة عليك آملاً في أن نسمع إجابات صادقة وواضحة :
السؤال الأول : هل قرار التمديد لقائد الجيش كان فعلاً داخلياً وسيادياً دون تدخل الدول الخارجية؟ وهل مصلحة لبنان تكون بالسماح بدخول الملايين من النازحين الى لبنان دون اي تنظيم او ضوابط؟
واضاف عطالله: هل قانون التمديد المقترح من قبلكم أهم من استرجاع اموال المودعين ومن محاسبة السارقين؟
هل فعلاً الجيش اللبناني خط أحمر في قاموسكم؟ وما خطتكم لدعم الجيش بالعتاد المناسب ليستطيع التصدي للإعتداءات الخارجية وللدفاع عن سيادة لبنان؟
أما بما خص فرض الحرب على أهل الجنوب، الا تستطيعون مناقشتها مع الرئيس بري وانتم على تنسيق دائم وتناغم كان جلياً في الجلسة النيابية الأخيرة؟
وتابع عطالله: بما خص الدامور والجبل والشوف، فمن هجر الجبل معروف، اما المستغرب لماذا لم ينتهي اعمار الدامور والجبل على الرغم من مرور اكثر من عشرين عاماً على المصالحة الراسخة وانتم تمثلون ابناء الشوف منذ عام ٢٠٠٥؟
المؤامرة عادة ما تكون بين طرف داخلي مأجور وطرف خارجي يبحث عن عميل، فمن هم المتآمرون اذاً؟
وبموضوع الفلتان الأمني، فهناك اعترافات واضحة لمن ارتكب الفلتان والفوضى بعد ١٧ تشرين؟
وختم عطالله: أخيراً، هل صلاحيات الحكومة المستقيلة، والتي تتمادى بالتعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية، تسمح لها بالتعيين بغياب رئيس الجمهورية وبدون موافقة الوزير المعني، يا سعادة رجل القانون؟
وفي الختام، أوصاني هذا الشخص، الذي لم يتمكن من مخاطبتك مباشرة في احتفال الأمس، بتهنئتك على انتصارين اساسيين انجزتهما خلال ولاياتك النيابية المتعددة وهما أولاً حرمان اللبنانيين من المياه عبر عرقلة مشروع سد بسري وتحويله الى مخيم للنازحين؛ وثانياً الانتصار حديثاً بضرب الدستور وادخال السياسة الى المؤسسة العسكرية.

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