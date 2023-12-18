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بعد لقائه كولونا...ميقاتي يشدد على اولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان

18
DECEMBER
2023
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بعد ظهر اليوم في السرايا، بمشاركة سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وفي خلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة على اولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ، وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته.
أما وزيرة خارجية فرنسا فاكدت انه من الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل الى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب.

وزير الاشغال
كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وبحث معه شؤون وزارته.
بعد الاجتماع قال الوزير حمية: ناقشنا مع دولة الرئيس ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة في موازنة العام 2024 ، لكون الحاجة ماسة لاجراء اعمال صيانة طارئة على الطرق، ومن خلال الموازنة المقترحة لا يمكننا القيام بأي عمل. وقد ابدى الرئيس ميقاتي تفهما على ان يصار الى البحث في هذا الامر لايجاد الحل المناسب.

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