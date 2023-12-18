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اجتماعات يومية ولجنة المال تطالب بتفاصيل المشاريع واعادة توزيع بند الكهرباء... كنعان: التركيز يجب ان ينصب على الحؤول دون صدور الموازنة بمرسوم

18
DECEMBER
2023
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة
برئاسة النائب ابراهيم كنعان درست فيها موازنة وزارة الطاقة ومؤسساتها، بحضور وزيري المال في حكومة تصريف الأعمال بوسف خليل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والنواب: الان عون، جهاد الصمد، رازي الحاج، فريد البستاني، ايهاب مطر، احمد الخير، سليم عون، حسن فضل الله، سجيع عطيه، امين شري، حسين الحاج حسن، أنطوان حبشي، ميشال الدويهي، ملحم خلف، وضاح الصادق، طه ناجي، غازي زعيتر، حليمة قعقور، راجي السعد، بلال عبد الله،ياسين ياسين، جميل السيد، عدنان طرابلسي، ندى بستاني، ابراهيم موسوي، قاسم هاشم، مارك ضو، غادة أيوب، محمد خواجة.

كما حضر مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المال جوزيان سعد، مستشار وزير الطاقة خالد نخلة،مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران،مدير عام مؤسسة مياه الشمال خالد عبيد، مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية، مدير عام مؤسسة مياه البقاع بولا حاوي، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير التوظيف في المؤسسة اندريه ابراهيم، رئيس دائرة متابعة البرامج في المؤسسة رالف اسطفان.

واعلن كنعان عقب الجلسة أن اللجنة طلبت من وزير الطاقة ايداعها في اليومين المقبلين تفاصيل المشاريع المائية والكهربائية الملحوظة اعتماداتها في متن المشروع، كما اعادة توزيع بند الكهرباء في كل المؤسسات والإدارات العامة وفقاً للحاجة بالتنسيق مع وزارة المالية.

واشار كنعان الى أن "التركيز يجب ان يكون في الأيام المقبلة على انجاز اعتمادات الوزارات والادارات لتهيئة الأجواء لمناقشة الموازنة في الهيئة العامة، وقال "هذا هو الهدف الاساسي للحؤول دون اصدار الموازنة كما اكدنا سابقاً بمرسوم حكومي يتجاوز كل التعديلات التي عملت عليها لجنة المال والموازنة خلال الاسابيع الماضية للحد من الأضرار التي تحتويها، لاسيما بالنسبة للزيادات الضرائبية التي شملت كل القطاعات من دون استثناء".

واكد كنعان أن "لجنة المال ستقوم في خلال هذا الاسبوع، والاسبوع المقبل، بجلسات يومية بداء من الغد، مع وزارة الاشغال، والاربعاء مع وزارة الدفاع، والخميس مع وزارتي السياحة والمهجرين".

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