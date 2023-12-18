"مدني مقابل مدني"... الموسوي: "الإسرائيلي" اليوم في تخبط دائم!

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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، أن "المقاومة هي التي ردعت الاسرائيلي، فقد بات يحسب حساب المعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله "مدني مقابل مدني" والمطار بالمطار والمؤسسات بالمؤسسات"، معتبرًا أن "هذه المعادلة هي معادلة العزة والكرامة".

وقال الموسوي في كلمة له خلال حفل تأبيني أقيم بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد محمد ملحم يوسف في حسينية بلدة حام البقاعية، "إننا وصلنا إلى هذه المعادلة ببركة المجاهدين وتضحيات الشهداء والجرحى وببركة صبر عوائلهم والبيئة الحاضنة للمقاومة".

وشدد الموسوي على، أن "هذه المعادلة لن تُكسر طالما المقاومة هي المقاومة وطالما أن قيادتها قد سددها الله بالحكمة والبصيرة، وقد خلق الله لها هذا الجمهور وهذه البيئة الحاضنة من عوائل الشهداء والمجاهدين والمخلصين، لذا سيكتب الله سبحانه وتعالى لها النصر في كل حرب ومواجهة".



وأضاف، ان "الإسرائيلي" اليوم في تخبط دائم ولا يعلم ماذا يفعل وهو لا يدرك ماذا عليه أن يفعل في اليوم التالي، على الرغم من ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية له لأكثر من 70 يوما".

وقال الموسوي: "الاسرائيلي يعجز أمام غزة المحاصرة منذ أكثر من عشرين عامًا، فما بالكم إن ارتكب حماقة كبرى بشنه حربًا على لبنان ومقاومته".

وتابع، "منذ اليوم الأول الذي حصلت به عملية طوفان الأقصى، جاءت حاملات الطائرات والمدمرات من أجل حماية هذا الكيان، ولولاهم لكان اليوم في وجهة مختلفة"، مشيرًا إلى أننا "أمام تحولات عميقة وكبيرة، فقد سقط القناع عن الأنظمة الغربية وباتت شعوب العالم تمتلك فطرة سليمة لطالما شوهت، لذلك نشاهد ملايين الأشخاص في شوارع أمريكا والبلدان الغربية يسيرون في شوارعهم مطالبين بوقف العدوان على غزة".

وختم الموسوي معاهدًا "المقاومة وسيدها والشهداء الذين مضوا، أننا في سبيلهم وفي خطهم ولا نبدل تبديلا".