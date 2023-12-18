بري بحث مع كولونا الاوضاع في لبنان والمنطقة واستقبل ربا جرادات مشيدة باقرار قانون الضمان الاجتماعي

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، في حضور مديرة أفريقيا الشمالية والشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية آن غريو وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو ، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وغادرت كولونا من دون الإدلاء بتصريح .

وإستقبل بري المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات التي شكرت للرئيس “جهوده لاقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في الجلسة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب.

كما شرحت جرادات برامج عمل المكتب الاقليمي للمنظمة ودوره .

ومن الزوار :الرئيس السابق لجمعية الرقابة على المصارف سمير حمود.