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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

18
DECEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس مستقر حتى بعد ظهر الخميس، حيث من المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من بعد الظهر بمنخفض جوي متمركز جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجيا يحمل معه أمطارا، رياحا ناشطة وثلوجا على المرتفعات.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة،  وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات ويتحول ليلا الى قليل الغيوم كما تنشط الرياح أحيانا .
الثلاثاء:  صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا.
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.
-الحرارة على الساحل من 13 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 15 درجة، في الداخل من 5 إلى 17 درجة.
-الرياح السطحية:   شمالية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 40 و 60 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج ، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6،38
-ساعة غروب الشمس: 16،32

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