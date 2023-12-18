عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 كانون الأول 2023

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الأخبار: شمال غزة: لا منطقة آمنة للعدوّ

القائد يبدأ معركة المجلس العسكري

الغرب أمام «شيفرة» أنصار الله: أميركا تهدد الاتفاق مع السعودية دعماً لإسرائيل





النهار: كولونا تنقل أول مقاربة فرنسية بعد التمديد

الجمهورية: شغور قضائي بعد الرئاسي

لبنان يعزّي بأمير الكويت



البناء: جيش الاحتلال عالق في حرب استنزاف: لواء جولاني خسر ربع قواته حتى الآن/ مقتل ثلاثة أسرى والعائلات نواة شارع بمئات الآلاف يضغط للتبادل ووقف الحرب/ حزب الله: مَن يريد التهدئة على جبهة جنوب لبنان عليه البدء بالتهدئة من غزة /

اللواء: برّي وميقاتي يعزَّيان أمير الكويت.. وتعيين رئيس الأركان أمام الجلسة غداً

توسُّع النطاق الجغرافي للمواجهات.. وكولونا تنقل تهديدات إسرائيلية



نداء الوطن: الراعي حدّد مواصفات الرئيس وتعيين رئيس الأركان "لم ينضج"

كولونا في حقل ألغام تطبيق الـ1701 ومصير لبنان معلّق بـ 40 كيلومتراً



l'orient le jour: Dans les coulisses d'une affaire rocambolesque