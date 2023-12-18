عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 كانون الأول 2023

الأخبار: شمال غزة: لا منطقة آمنة للعدوّ
القائد يبدأ معركة المجلس العسكري
الغرب أمام «شيفرة» أنصار الله: أميركا تهدد الاتفاق مع السعودية دعماً لإسرائيل
النهار: كولونا تنقل أول مقاربة فرنسية بعد التمديد
الجمهورية: شغور قضائي بعد الرئاسي
لبنان يعزّي بأمير الكويت
البناء: جيش الاحتلال عالق في حرب استنزاف: لواء جولاني خسر ربع قواته حتى الآن/ مقتل ثلاثة أسرى والعائلات نواة شارع بمئات الآلاف يضغط للتبادل ووقف الحرب/ حزب الله: مَن يريد التهدئة على جبهة جنوب لبنان عليه البدء بالتهدئة من غزة /
اللواء: برّي وميقاتي يعزَّيان أمير الكويت.. وتعيين رئيس الأركان أمام الجلسة غداً
توسُّع النطاق الجغرافي للمواجهات.. وكولونا تنقل تهديدات إسرائيلية
نداء الوطن: الراعي حدّد مواصفات الرئيس وتعيين رئيس الأركان "لم ينضج"
كولونا في حقل ألغام تطبيق الـ1701 ومصير لبنان معلّق بـ 40 كيلومتراً
l'orient le jour: Dans les coulisses d'une affaire rocambolesque