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أسرار الصحف ليوم الأثنين 18 كانون الأول 2023

18
DECEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت جهات إقليميّة على صلة بالتفاوض حول مبادرات الهدنة وتبادل الأسرى أن تتحرّك المفاوضات على حرارة مختلفة في ضوء ضغط عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، بحيث تقترب حكومة بنيامين نتنياهو من السقف الذي رسمته حماس لجهة الكل مقابل الكل، ولكن على دفعات. وبالمقابل تداول صيغ الوقف النهائيّ للحرب على مراحل تبدأ بقبول نتنياهو وحكومته تحييد المدنيّين.

 

خفايا

فوجئت قيادات عربية ودولية بعدما تحققت من صحة نتائج استطلاع للرأي للشباب الأميركي تشير إلى أن الاتجاه الغالب لدى الشباب الأميركي الذين يمثلون مستقبل الرأي العام يؤسس لظهور تبدّل نوعيّ في الاصطفاف تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ذلك أن غالبية الشباب ترى أن الحل للصراع هو زوال “إسرائيل”، وغالبيّة مشابهة ترى أن هجوم حركة حماس في طوفان الأقصى كان مبرّراً.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يُفضّل وزير مالية سابق مخضرم إصدار الموازنة عن طريق مجلس النواب، حتى لا تتحمل الحكومة وزر أرقامها النظرية، ولضمان تنفيذ التعديلات التي أقرتها اللجان المشتركة على نسب بعض الضرائب المرتفعة!


همس
قام سفير دولة عربية كبرى بدور ناشط في حسم الجدال حول التمديد للعماد جوزيف عون واللواء عماد عثمان، وعدم اللجوء إلى صيغة «تأجيل التسريح»، كما كانت مقترحة في مجلس الوزراء!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يجزم قريبون من زعيم المختارة وليد جنبلاط أنّه لن يتساهل في قضية تعيين رئيس الأركان في الجيش اللبناني، وأنّ هذه القضية مفصلية بالنسبة إليه وترسم خطوط تحالفاته وعلاقاته بالآخرين.

 

يقول مطلعون على موقف إدارة صندوق النقد الدولي، إنّ الإخيرة غير مرتاحة لمسار نقاشات قانون هيكلة المصارف خصوصاً بعدما تبيّن أنّ مصرفيين يشاركون في هذه النقاشات.

 

لا يزال موضوع مناقصة الفيول الأخيرة موضع متابعة وتدقيق من قبل هيئة الشراء العام المفترض أن ترد على وزير الطاقة بتقرير مفصّل يصدر هذا الأسبوع.

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