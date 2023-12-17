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بعد ليلة المفرقعات السياسية..

17
DECEMBER
2023
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بعد ليلة المفرقعات السياسية التي انتهى مفعولها في صباح اليوم التالي للجلسة التشريعية المسائية يوم الجمعة الماضي، لا يزال الهدوء النسبي مسيطرا على جبهة التمديد، ما خلا بعض المواقف التقليدية للمرجعيات الروحية، وفي انتظار الطعن المرتقب امام المجلس الدستوري.


اما اليوم، فبرز في التداول الاعلامي معطى جديد عن مسعى لتعيين رئيس الاركان وسائر اعضاء المجلس العسكري في الجلسة الحكومية التي دعا اليها نجيب ميقاتي الثلاثاء، استكمالا للتسوية بين افرقاء التمديد.


وفي هذا الإطار اعتبرت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبر الOTV أن مسار جلسة الثلاثاء غير محسوم بعد، ولو انها رجحت طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال. وفيما بدا موقف المردة الرافض للتعيين غير نهائي، جزمت أوساط مطلعة على موقف حزب الله عبر الOTV بأن الحزب لم يأخذ قراره النهائي بعد من جلسة الثلاثاء، لكنها اضافت بأن التوجه هو على الأرجح لناحية المشاركة في الجلسة والموافقة على تعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان تحت عنوان “خلص… بدنا يرتاح الجيش”.


اما على خط الحزب التقدمي الإشتراكي، فتشديد على أن قائد الجيش بحاجة لمن ينوب عنه، “لكن بدنا نشوف طبخة آخر لحظة”، تؤكد اوساط الاشتراكي للOTV.


وفي غضون ذلك، يدخل لبنان اسبوعي الاعياد على وقع الحرب الدائرة في غزة وتصاعد وتيرة تداعياتها على الجنوب، وفي ظل انهيار اقتصادي وفشل سياسي غير مسبوقين في تاريخ الاوطان، حيث يبدو الخروج منهما اليوم اصعب من اي يوم مضى.

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