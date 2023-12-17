حزب الله: إستهداف تجمع آليات وجنود العدو في محيط قرية هونين اللبنانية وإستهداف ثكنة أفيفيم

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اعلن حزب الله في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من بعد ظهر ‏يوم الأحد 17-12-2023 تجمع آليات وجنود العدو في محيط قرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، اعلن حزب الله بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‏‎ ‎‏15:25‏‎ ‎من ‎ ‎بعد ‏ظهر‎ ‎‏يوم الأحد 17-12-2023 ثكنة أفيفيم‎ ‎بالأسلحة المناسبة، وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة" .