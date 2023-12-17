"طَل العيد" ريسيتال ميلادي لنادي شبيبة معاد

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أقامت الهيئة الإدارية لنادي شبيبة معاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رسيتالاً ميلادياً بعنوان “طَل العيد” احياه المرنم مارسيل بدوي

في حضور رئيس دير مار عبدا معاد الأب نعمه نعمه ،خادم الرعية الأب ادمون خشان، منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية بسكال سليمان، رئيس مكتب الرياضة في حزب القوات اللبنانية رئيس نادي عمشيت يوسف القصيفي، مختار معاد انطوان الحاج و عدد من الفعاليات وحشد من المؤمنين .

استهل الحفل بكلمة ترحيبية من امين سر النادي نادين حنا حبيب ثم كلمة لرئيس النادي جو صقر الذي استحضر فيها بعض الكتابات عن المسيح التي اشارت الى ان "يسوعُ المسيحُ غزا العالمَ كلَّهُ بلا مالٍ أو سلاحٍ أكثرَ منَ الإسكندرِ وقيصر ونابليونَ"، وأضاف عسى أن يتعظ الحكام من مسيرة يسوع المسيح والفهم ان مبدأ السيطرة بالسلاح والحروب لا يدوم.

الرسيتال الذي حضره حشد كبير من ابناء البلدة والبلدات المجاورة شهد كالعادة اطلالة خاصة للفنان طوني حنا الذي أطرب الحضور بصوته الأصيل.