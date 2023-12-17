living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عائلة مايكل حداد توضح ما حصل مع ابنها: أوقف بسبب إيجار سيارة وليس العمالة

17
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن عائلة مايكل حداد البيان التّالي:

فاجأتنا بعض الوسائل الاعلامية منذ ليل أمس، بالتشهير بإبننا مايكل حداد وبسمعته، بحيث تسابقت على نشر خبر توقيفه بتهمة العمالة، وهناك مواقع سمحت لنفسها نشر صورته مع والدته، دون انتظار صدور أيّ بيان رسمي عن الجيش اللبناني، أو حتى تقصّي الحقيقة والّتي هي واجب على كلّ من يعتمد المصداقيّة في عمله.

لذلك يهمّنا أن نوضّح، أنّ مايكل أوقف مساء أمس للتحقيق معه بسبب سيارة استأجرها ليقوم الجيش بإطلاق سراحه صباح اليوم بعد انتهاء التّحقيقات، لكن خلال هذه الفترة لم يحاول أيٌّ من هؤلاء الصّحافيين مدّعي المهنية التواصل معنا لمعرفة حقيقة الأمر.

أمام كل ما سبق، نستنكر الدناءة التي بلغتها بعض الأقلام الصفراء، وندعو كل المواقع الإلكترونية التي افترت على مايكل إلى نشر بياننا هذا وذلك ضمن "حق الرّد" الذي يتيحه لنا القانون، كما نطالبها بالاعتذار وتحمّل مسؤولية ووزر التّشهير بابننا مايكل، وإلا سنلجأ إلى مقاضاتها أمام القضاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   