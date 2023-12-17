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هل إرجاء زيارة كولونا الى لبنان مرتبط بالغاء زيارة ماكرون؟

17
DECEMBER
2023
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نفت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان يكون إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مرتبط بالغاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان واستبدالها بزيارة للوحدة الفرنسية في القاعدة الفرنسية في الأردن بمناسبة الميلاد يومي 21 و22 الجاري.

 وأفادت الخارجية الفرنسية ان كولونا ستزور لبنان غدا بعد ان تجري محادثات اليوم مع رئيس حكومة العدو الاسرائيلي نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.
وحسب مصادر ديبلوماسية فان زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية المرتقبة للبنان لا تتعلق بالاستحقاق الرئاسي الموكل التعامل معه المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان.

 واضافت ان كولونا تركز على موضوع تخفيف التوتر على جبهة لبنان بين حزب الله وجيش العدو الاسرائيلي ونزع فتيل انفجار حرب واسعة على هذه الجبهة. وستتطرق ايضا على موضوع تنفيذ القرار 1701، مع العلم انه في ظل استمرار حرب غزة والتطورات الميدانية من الصعب او من المستحيل فتح مثل هذا الموضوع.

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