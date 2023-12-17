قوات العشائر العربية تصعد وتيرة هجماتها ضد «قسد»

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الوطن السورية: تصاعدت وتيرة هجمات قوات العشائر العربية ضد ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، الحليفة للولايات المتحدة الأميركية، بريف دير الزور، مع ارتفاع حدة السخط الشعبي ضد الميليشيات، التي راحت تحتمي بقوات الاحتلال الأميركية عند ضفة الفرات الشرقية، التي يفصلها النهر عن مناطق الحكومة السورية غرباً.

وذكرت مصادر محلية بريف دير الزور الشرقي أن قوات العشائر العربية، شنت خلال اليومين الماضيين سلسلة هجمات منسقة ومتزامنة باتجاه حواجز ونقاط انتشار مسلحي «قسد» في البلدات الواقعة على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات، وخصوصاً ذيبان والحوايج والطيانة والشحيل، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيات وتدمير عتاد عسكري بحوزتهم.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» مقتل 5 مسلحين من «قسد» في هجمات لقوات العشائر أول من أمس على نقاط الميليشيات في بلدة الشعفة شرقي دير الزور، وهو ما دفع الميليشيات إلى استقدام تعزيزات ضخمة شنت حملة تفتيش ومداهمات في البلدة بحثاً عن مطلوبين، كما قتل مسلحان من الميليشيات بهجوم من قوات العشائر في طرف بلدة الشحيل أول من أمس.

وكشفت المصادر أن هجمات قوات العشائر طالت أيضاً موظفي ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية، الخاضعة لسيطرة «قسد» في تطور لافت وجديد على حلبة الصراع في المنطقة التي يهيمن عليها المكون العربي.

وبينت أن مسلحين اثنين يستقلون دراجة نارية، يرجح أنهما من قوات العشائر العربية، أطلقا النار أمس على رئيس بلدية الكشكية ومسؤول المحروقات بدير الزور في بلدة أبو حمام شرقي المحافظة، وهما موظفان لدى «الإدارة »، ما أدى إلى مقتل الثاني وإصابة الأول بجروح بالغة، نقل إثرها إلى أحد المشافي القريبة، وذلك بعد يوم من قتل مسلحين مجهولين وبالطريقة ذاتها، أحد موظفي «المجلس المحلي» في بلدة أبو خشب غربي دير الزور.

ونظراً لتقهقر الروح المعنوية لمسلحي «قسد» جراء الخسائر الكبيرة في الأرواح على يد قوات العشائر العربية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، سارعت قوات الاحتلال الأميركية المتمركزة في «حقل العمر» النفطي» و«حقل كونيكو» للغاز بريف دير الزور الشرقي، إلى حماية مسلحي الميليشيات عبر مواصلة تسيير دوريات عسكرية مشتركة إلى جانبهم على طول ضفة نهر الفرات من جهة الشرق.