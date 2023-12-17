مقتل ضابط "إسرائيلي" على الحدود مع لبنان

A + A -

بيروت: الشرق الأوسط السعودية:

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (السبت)، أن عسكرياً قُتل، وأُصيب اثنان آخران في منطقة مرغليوت (شمال) على الحدود اللبنانية، في حين أكد ناطق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الضحايا سقطوا بهجوم لـ«طائرة معادية».

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «السرجنت مايجور (احتياط) يحزقيل عزاريا من بتاح تكفا... سقط خلال نشاط عملياتي في منطقة مرغليوت وكان يبلغ 53 عاماً عند مقتله».

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن ضابط احتياط بالجيش قُتل وأصيب جنديان آخران؛ أحدهما إصابته خطيرة، في اشتباكات بشمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.