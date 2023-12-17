عناوين الصحف ليوم الأحد 17 كانون الأول 2023

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النهار: كولونا تعود الاثنين وأصداء التمديد تتواصل

الأنباء الكويتية: بعد اجتياز مأزق التمديد لقائد الجيش ترقُّب لتعيين قائد الأركان والعين على انتخاب رئيس للجمهورية



الشرق الأوسط السعودية: الكويت تنعى عاهلها... ومشعل الأحمد أميراً

القيادة السعودية وزعماء العالم يعزون في وفاة نواف الأحمد



الوطن السورية: ترأس اجتماع اللجنة المركزية للحزب وأكد أن ما سيصدر عنه مهم لجهة تغيير وتجديد في منظومة العمل الحزبي والمجتمع والدولة … الرئيس الأسد: عندما يعرف الشارع الحزبي أن هذه الانتخابات حقيقية سنرى حزب بعث مختلفاً كلياً في المرحلة القادمة