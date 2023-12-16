للمرة الأولى منذ حرب تموز... غارة اسرائيلية تستهدف عمق منطقة اقليم التفاح على بعد أكثر من 40 كم عن الحدود

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العدو الاسرائيلي وسع دائرة عدوانه على المناطق الجنوبية، إذ أغارت مسيرة قتالية معادية قرابة التاسعة الا خمس دقائق على غرفة مهجورة في حي النبي السكني في بلدة حومين التحتا والقريب من روضة البلدة ومستوصفها، وهو العدوان الأول منذ بداية التصعيد الامني في الجنوب منذ 8 تشرين الاول الذي يطال عمق منطقة اقليم التفاح التي تعتبر بعيدة اكثر من 40 كيلومترا عن الحدود مع فلسطين المحتلة.

واشار رئيس بلدية حومين التحتا خضر عيسى إلى ان "العدوان الاسرائيلي طاول مساء اليوم الاحياء السكنية الآمنة في البلدة، واقتصرت اضراره على الماديات من دون وقوع اصابات بين الاهالي"، واصفا ما حدث "بالعدوان الغاشم والاحمق".