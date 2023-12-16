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تليتون "سطوح بيروت" 2023: يحتاج إلى علاج هورموني شهري وعناية خاصّة على مدى 3 سنوات... ضوّي قلبك لـَ أنطونيوس جرجس

16
DECEMBER
2023
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أنطونيوس جرجس ابن الـ12 ربيعاً أصابه داء الربو وهو بعد في شهره الثالث فأثّر على نطقه وهو يعاني من اضطرابات هرمونية تسببت بتأخر في نموّه

ومن عدم انتظام معدل السكري في الدم. وها هو اضطراب الغدة الدرقية يمنعه من النطق السليم فيعذّبه وذويه. راتب الوالد لا يتخطّى الـ 140 دولارًا،

بينما والدته التي أنهكها داء السكري، تعمل في تنظيف المنازل. يحتاج أنطونيوس إلى علاج هورموني شهري يزداد تباعاً مع تقدّمه في السنّ

وهو يتطلّب عناية خاصّة على مدى 3 سنوات على الأقل ما يفرض على العائلة مبلغاً يتخطّى الـ 10000 دولار أميركي في السنة علّه يصل إلى مرحلة الشفاء ويتمكّن من العيش بشكل طبيعي.

 ضوّي قلبك لـَ أنطونيوس بـِ تليتون "سطوح بيروت" 2023 بـِ 20 كانون الأول مباشرةً على شاشة الـ OTV ابتداءً من الساعة 5 مساءً.

 تجدون الرابط الخاص بحالة أنطونيوس عبر الفيديو المرفق.

لتبرّعاتكم الرجاء اتّباع تفاصيل التحويل الآتية:

BLOM Bank

Swift : BLOMLBBX

IBAN : LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615

Beneficiary : 3a Stouh Beirut

وعبر موقعنا الالكتروني www.stouhbeirut.org

أو عبر أكثر من 1400 مركز OMT لتحويل الأموال داخل لبنان (اسم المستلم: Stouh Beirut)

كما يمكنكم الاتصال خلال الحلقة على:

70-385311

70-385301

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