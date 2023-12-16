تليتون "سطوح بيروت" 2023: يحتاج إلى علاج هورموني شهري وعناية خاصّة على مدى 3 سنوات... ضوّي قلبك لـَ أنطونيوس جرجس

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أنطونيوس جرجس ابن الـ12 ربيعاً أصابه داء الربو وهو بعد في شهره الثالث فأثّر على نطقه وهو يعاني من اضطرابات هرمونية تسببت بتأخر في نموّه

ومن عدم انتظام معدل السكري في الدم. وها هو اضطراب الغدة الدرقية يمنعه من النطق السليم فيعذّبه وذويه. راتب الوالد لا يتخطّى الـ 140 دولارًا،

بينما والدته التي أنهكها داء السكري، تعمل في تنظيف المنازل. يحتاج أنطونيوس إلى علاج هورموني شهري يزداد تباعاً مع تقدّمه في السنّ

وهو يتطلّب عناية خاصّة على مدى 3 سنوات على الأقل ما يفرض على العائلة مبلغاً يتخطّى الـ 10000 دولار أميركي في السنة علّه يصل إلى مرحلة الشفاء ويتمكّن من العيش بشكل طبيعي.

ضوّي قلبك لـَ أنطونيوس بـِ تليتون "سطوح بيروت" 2023 بـِ 20 كانون الأول مباشرةً على شاشة الـ OTV ابتداءً من الساعة 5 مساءً.

تجدون الرابط الخاص بحالة أنطونيوس عبر الفيديو المرفق.

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