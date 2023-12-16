نصر ردًا على غياث يزبك: نسي سعادته أن رئيس حزبه وزملائه هم من كانوا يرفضون عودة النازحين

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر طوني نصر عبر "اكس":

«طالعنا النائب غياث يزبك اليوم بكم هائل من الافتراءات والتضليل للرأي العام بموضوع ملف النزوح السوري.

١- لقد نسي سعادته أولا أن النائب باسيل هو أول من طالب بإقفال الحدود وضبط النزوح واتهم عندها بالعنصرية من قبل فريقه السياسي الذي وقع على العريضة.

لقد نسي سعادته أن رئيس حزبه وزملائه هم من كانوا يرفضون عودة النازحين لعدم وضعهم في فم التنين مع المعزوفة الإنسانية الدولية.

٢-لقد نسي النائب يزبك أن البلديات البترونية التي أزالت مخيمات النازحين عن الأملاك النهرية كان وراءها التيار الوطني الحرّ وأنتم كنتم إما متفرجين أو مستنكرين.

أن وزير القوات هو الذي أوقف التعداد وتسجيل الولادات وفضل تركهم مكتومي القيد وصولًا إلى ما لا يحمد عقباه.

٣- نسي سعادته شعار العودة الطوعية مقابل العودة الآمنة و السكوت عن إيوائهم و دعمهم من قبل المنظمات الدولية بينما كان وزير الخارجية آنذاك يجول في أصقاع العالم لإقناع المجتمع الدولي بوجوب عودتهم إلى بلادهم و تأمين الظروف المؤاتية لذلك.

٤- نسي سعادته أن الانقلاب على الرئيس عون المنظم دوليًا والمنفذ محليُا من فريقه وحلفائه ووضع عقوبات على النائب باسيل كانا بسبب المعارضة الشديدة للمشروع الدولي بدمج النازحين السوريين.

٥- نسي سعادته أن فريقه السياسي نفذ بالأمس الاملاءات الخارجية وخالف الدستور ودحض كل ادعاءاته السيادية ممددًا للقائد المسؤول عن الحدود البرية المتفلتة وعن استعادة مئات النازحين من قبرص.

في النهاية نذكر سعادته أن كوادر حزبه وإعلامييه هم من اعتبرو أن عودة النازحين لن تتم إلا على دمائهم.»