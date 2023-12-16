طوني اوريان: مبروك التمديد ليلي طعن وخان رئيسو...

A + A -

كتب الناشط السياسي طوني اوريان عبر صفحته على منصة "X":

مبروك التمديد ليلي طعن وخان رئيسو مبروك التمديد ليلي حمي قطاع الطرق ببلطجيتن على الأوادم مبروك التمديد ليلي ساند الزعران واعطى الأوامر ب"طحن" شبابنا بعدة أحداث (نهرالموت، MTV،…) مبروك التمديد ليلي كان خط الدفاع الأول عن حماية رياض سلامة مبروك التمديد ليلي فاتح الحدود للنازحين مبروك التمديد ليلي مسكر البحر على النازحين حماية للاوروبيين مبروك للمنظومة والNeo منظومة بزواج ومخلوقن الغير شرعي… ب ٢٥ ت١ ٢٠١٩ نحنا وعم نفتح طريق المكلس قلتلك: "جلدنا مرقط دم ع كترة ما اضطهدونا نحنا وعم ندافع عن الشرعية يلي بتمثلها هالبدلة، كمشة زعران بيتحكم فيهن قرطة مجرمين ولصوص مموّلين من سفارات تاركهن يذلّو شعب فوق وجعو! اذا صارت ضيقة عليك شلحا واترشح!" اليوم بقلك: فسّخت البدلة والمؤسسة من كترة ما ضيقة عليك، شلحا وفل حفاظاً على الشرف التضحية وما تبقى من وفا!