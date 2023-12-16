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القاضية عون زارت سجن روميه

16
DECEMBER
2023
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زارت النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون برفقة المحاميين العامين رامي عبدلله ورائد ابو شقرا سجن روميه للإطلاع على أوضاع المساجين.

وأصدروا بيانا اثر الزيارة جاء فيه: “لقد تبين ان هناك مشاكل قانونية عدة واخرى تتعلق بالسوق تعوق سير العدالة يقتضي معالجتها”.

اضاف: “تفقد القاضيان عبدالله و ابوشقرا غرف المساجين. واستقبلت القاضية عون البعض منهم الذين عرضوا مشاكلهم. وهنا لا بد من الثناء على عمل القوى الأمنية في المحافظة على النظام وتأمين الكهرباء والنظافة بخاصة في المطبخ. مع الاشارة الى وجود قاعة للمحاكمة داخل السجن جرى انشاؤها وفقا لاحدث التقنيات وان استعمالها سيؤدي الى حل مشاكل السوق بنسبة كبيرة وتوفير مصاريف على الدولة، فضلا عن تأمين الأمان للمتقاضين والموقوفين على السواء”. 

وختم البيان : “أما بالنسبة الى موضوع إعادة التأهيل، فأكثر عائق له هو نظام السجل العدلي الحالي، مما يوجب العمل جديا على حل هذه المسألة، بما يساعد على عدم انخراط المحكومين مجددا في الجريمة ويجنب التكرار”.

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