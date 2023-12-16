living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جاك صراف في مؤتمر "التيار" عن "منتدى البلديات حول النزوح السوري: يجب إنذار مفوضية اللاجئين التي تهدد وجود لبنان!

16
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من موقعي كلبناني وكرجل أعمال لبناني لا افهم أسباب عدم وجود حوار جدّي بين لبنان و سوريا على اعلى مستوى لحل أزمة النازحين وكل القضايا العالقة ،فمنذ بداية الحرب في سوريا لم يقدم المسؤولون في لبنان على وضع رؤية لحلّها.
. النازحون هم ضحايا حرب تسبّبت بها لعبة دولية خطيرة و لبنان كما سوريا يدفع ثمن صراعات الخارج .
من يمنع حلّ أزمة النازحين هو الطرف الذي تسبب بها . إن لعبة الأمم تريد نزاعاّ سورياً- لبنانياً يحقق للخارج أهدافاً مستورة ليست لصالح لبنان و لا لصالح سوريا.
ادعو إلى توجيه انذار للمفوضية العليا للاجئين التي تهدد بسياستها وجود لبنان تحت شعار حقوق و حماية اللاجئين، فإذا لم توقف خطتها لابد من منعها عن العمل في لبنان.
الحل يجب ان يفرضه الحوار والقرار اللبناني السوري المشترك ‏ويبدأ باجتماع للحكومتين تصدر عنه قرارات تحدد مسؤولية كل طرف.
ما الذي يمنع إنشاء إدارة مشتركة تعالج معضلة النازحين واذا كانت هناك حاجة لتمويل هذه الادارة فان القطاع الخاص اللبناني مستعد للمساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى فصل أزمة النازحين عن اليد العاملة السورية بإجراء مسح دقيق ينتهي بتزويد كل عامل بطاقة تتضمن كل المعلومات عنه بموافقة السلطتين اللبنانية والسورية.
-لبنان يعاني ضغطاً كبيراً بسبب كثافة النازحين و لكن حذار التعاطي مع الموضوع من زاوية عنصرية. و لنتذكر أن السوريين ساهموا في زراعة أرضنا
وعمّروا بيوتنا و سيأتي يوم نتشارك فيه بإعادة بناء سوريا.ولنتذكر أننا من دون سوريا نختنق وأن حدودها هي طريقنا إلى التصدير وبوابتنا إلى المشرق العربي.
- أدعو إلى تطبيق القوانين بما يحمي لبنان و اللبنانيين أي إلى التمييز بين وضعية النازح عائلياً و العامل إنتاجياً.
نحن ضد تثبيت النازحين و لا سيما العائلات في لبنان لأن ذلك نوع من التوطين المقنع و إفراغ سوريا من شعبها.
- وضعية العامل تحكمها القوانين اللبنانية و الإتفاقات مع سوريا، إذا كانت هذه القوانين مجحفة بحق لبنان لنقم بتعديلها و إذا كانت غير مطبقة فلنطبقها. و إذا كانت الإتفاقات غير متوازنة ليعدلها مجلس النواب . أما ان يجري تحميل أصحاب العمل المسؤولية فهذا ظلم لن نقبله.
. نحن نريد حماية العامل اللبناني وصاحب العمل اللبناني والإنتاج اللبناني، و نعطي الأولوية في فرص العمل للشعب اللبناني و أي مؤسسة تخرق القانون يجب مقاضاتها و لكن ممنوع الإفتراء حيث يسود القانون ومرفوض أي تعاطي عنصري مع الملف.
أصحاب العمل لم يأتوا بالنازحين و لا بعائلاتهم، ومسؤولية الدولة و أجهزتها الأمنية التحقق من هوية العامل و صفته و تحديد أسباب دخوله إلى لبنان.
. لا تطلبوا من أصحاب العمل أن يتحولوا إلى شرطي ،لا يمكن لنا أن نضع على العامل شرطاً بإعادة عائلته إلى سوريا.
. نحن قوة إنتاج و لسنا قوة أمنية.
. نحن نستجيب لما ينص عليه القانون من نسبة التوظيف لليد العاملة الأجنبية و السورية تحديداً و للقطاعات المهنية المسموح بها و لكن لا نستطيع أن نطرد العامل أو نهدّده ليقوم بإعادة عائلته إلى بلاده. هذه مسؤولية الأمن العام و القوى الأمنية و إذا كان هناك ضمن حدود المنطق أي مساهمة مطلوبة منا فنحن مستعدون للنقاش و التجاوب مع المصلحة الوطنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   