اليكم حالة الطقس يوم غد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة خلال النهار ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم مساءً وتصبح الأجواء ليلاً مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الأحد حيث يتحول إلى خريفي متقلب ومن ثم يتحول يعود إلى خريفي مستقر بدءا من ظهر يوم الإثنين.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة. كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد. الأحد: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة خلال النهار ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم مساء وتصبح الأجواء ليلا مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة. الإثنين: غائم جزئياً الى قليل الغيوم وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم. الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 24 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة اجمالاً، سرعتها بين ٨ و ٢٥ كم/س، جنوبية شرقية ناشطة احيانا جنوب البلاد.

_الانقشاع: جيد .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و ٦٥ %.

_ حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

- الضغط الجوي: ٧٦٦ ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: ٠٦:٣٦ ساعة غروب الشمس: ١٦:٣١ .