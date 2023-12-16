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لقاء تضامن أندية قضاء جبيل: الاتفاق على مؤازرة كل فرق القضاء في بطولة لبنان للكرة الطائرة و إطلاق أكاديمية مجانية للقضاء

16
DECEMBER
2023
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عقد بتاريخ ١٤ كانون الأول اللقاء السادس لتضامن أندية قضاء جبيل وهذه المرة في نادي الإتحاد الفغالي بحضور السادة رؤساء أندية اهمج، البربارة، بلاط، ترتج، حاقل، حبوب، حصارات، الخريجين (ممثلاً برئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران)، عبيدات، عمشيت، فغال، الفيدار، لحفد، مشمش، معاد، المنصف، وميفوق. إستهل اللقاء بكلمة ترحيب لرئيس نادي الإتحاد الفغالي هنري حداد شدد فيها على أهمية اللقاء بشكل دائم، ثم توالى الحضور على الكلام والنقاش حيث ساد جو من الصراحة والوئام إتفق فيه المجتمعون على إطلاق أكاديمية الكرة الطائرة المجانية للقضاء يوم الأحد ١٧ كانون الأول ٢٠٢٣ الساعة ١٠ صباحاً، حيث سيستضيفها نادي عمشيت بحضور اعضاء من التضامن، كما هنأ الحاضرين نادي بلاط بالنتائج الإيجابية في بطولة الدرجة الأولى للكرة الطائرة و إتفق الحاضرون على مؤازرة كل فرق القضاء في بطولة لبنان للكرة الطائرة والعمل الدائم من أجل الإهتمام بالنشء ، وتمنى الحاضرون على الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة تطبيق القوانين بحزم  وخاصةً في الملاعب، والعمل على حماية الحكام، وفرض العقوبات الصارمة على المخالفين، لنصل بالبطولات الى خواتم آمنة، وذلك لضمان تطوّر اللعبة، كما تم طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم نشاطات تضامن الأندية، وأبقى المشاركون إجتماعاتهم مفتوحة حيث سيتم الدعوة الى إجتماع سابع يعقد لدى أحد الأندية المشاركة في التضامن.

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