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حفل عشاءٍ خاصٍ لممثلي وسائل الإعلام اللبنانية في "كازينو لبنان"

16
DECEMBER
2023
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أقامت إدارة "كازينو لبنان" أمس، حفل عشاءٍ خاصٍ لممثلي وسائل الإعلام اللبنانية، في "صالة السفراء" في "الكازينو"، وذلك في سياق الإحتفلات الميلادية التي تنظمها "الإدارة"، في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف زياد المكاري،ونقيب المحررين جوزف القصيفي، ورئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، وجمع كبير من الإعلاميين.
إفتتحت الحفل مسؤولة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة في الكازينو رنا وهبة، بكلمةٍ ترحبيةٍ بالضيوف الإعلاميين. ثم ألقى خوري كلمةً، رحب فيها مجددًا بالإعلاميين، مثنيًا على دورهم في خدمة الحقيقة، رغم إختلاف توجهاتهم السياسية. وأبدى خوري بأسم إدارة "الكازينو" إعتزازه بإستضافة هذا الحفل، الذي يجسد نموذجًا عن لبنان التعددي، وبقائه معقلًا لحرية التعبير.
وفي الختام، كانت كلمة وجدانية للمكاري، ركزّ فيها على معاني الأعياد المباركة، آملًا في أن تعم أجواء الفرح ربوع لبنان والمنطقة، وجلاء الظروف الصعبة التي تعصف بالبلد، مشددًا على ضرورة الحفاظ على لبنان، كواحةٍ للحرية في هذا الشرق.
وإستمتع الحضور بباقةٍ فنيةٍ من الأغاني الجميلة، بصوت الفرسان الأربعة.

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