ميقاتي يصدر مذكرة تقضي باعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير دولة الكويت

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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي على وفاة المغفور له أمير دولة الكويت

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في نص المذكرة:ةيُعلن الحداد الرسمي على وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه ١٦/١٢/٢٠٢٣.



تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه ١٨/١٢/٢٠٢٣ ضمناً، وتُعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.

تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".