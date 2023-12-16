معلومات خاصة لـ tayyar.org: حفاوة قطرية بوزير النفط السوري

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كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس قدور الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في الأيام القليلة الفائتة، في أول زيارة لوزير سوري الى البلاد، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وانقطاع علاقات البلدين، أمام مرجع قيادي في دمشق، أنه (أي الوزير) "قد إستقبل بحفاوةٍ كبيرةٍ من السلطات القطرية". وإن كانت دعوته إلى الدوحة، جاءت من (منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول)، للمشاركة في مؤتمر الطاقة العربي واجتماع منظمة "الأوابك".

كذلك يشارك وزير السياحة السوري محمد رامي رضوان مرتيني في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة المنعقد أيصًا في الدوحة، وهذا ما يؤشر بوضوحٍ إلى أن دمشق تمضي بخطىٍ ثابتةٍ نحو إستعادة موقعها الريادي ودورها في العالم العربي.