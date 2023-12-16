ماكرون يُلغي زيارته إلي لبنان!

A + A -

أفادت معلومات دبلوماسية فرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى الأردن لقضاء إجازة عيد الميلاد في الفترة ما بين 21 – 23 كانون الأول الحالي، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وكان من المقرر أن يزور ماكرون لبنان في إجازته وبعد إلغاء هذا المخطط اتخذ قرارا بزيارة قاعدة جوية فرنسية شمال الأردن يومي ال21 و22 من كانون الأول الحالي وقضاء إجازة أعياد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك.

وذكر قصر الإليزيه أنه "مع اقتراب أعياد نهاية العام، يرغب الرئيس ماكرون بتقديم وجبة عشاء يعدها كبير طهاة رئاسة الجمهورية للجنود الـ350 المنتشرين في هذه القاعدة الجوية ضمن جهود مكافحة الإرهاب".

وبحسب الإليزيه جاء هذا القرار نتيجة الوضع المتقلب وغير المستقر في الجنوب اللبناني، بسبب التوترات والمواجهات الدائرة بين "حزب الله" وقوات العدو الإسرائيلية في إطار الحرب على غزة، إضافة إلى الفراغ الرئاسي وعدم تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ولذا فضل ماكرون أن يكون في الأردن مع الجنود الفرنسيين.