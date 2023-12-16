بعد تصعيد ليليّ... كيف يبدو المشهد في الجنوب صباحًا؟

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، أن العدو الإسرائيلي صعد الليل الفائت واستمرت اعتداءاته العنيفة حتى قبيل منتصف الليل، حيث اغار الطيران الحربي على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون وعلى اطراف الناقورة وجبل اللبونة كما اطلق الطيران المسير صاروخ جو ارض استهدف به محيط بلدة عيتا الشعب. وطاول القصف المدفعي اطراف معظم بلدات القطاعين الغربي والاوسط المتاخمة للخط الازرق.

وسجل صباح اليوم اطلاق نار من موقع العدو الاسرائيلي في بركة ريشة على محيط بلدتي عيتا الشعب - رامية .

وملأت االقنابل المضيئة المعادية سماء قرى القطاعين الغربي والاوسط مع تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي.