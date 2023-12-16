A + A -

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن "حزنه العميق" إزاء ما أسماه "المأساة التي لا تطاق" المتمثلة في مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة أطلق عليهم جنود إسرائيليون النار عن "طريق الخطأ".



وقال نتنياهو، عبر منصة" إكس": "جنبا إلى جنب مع شعب إسرائيل بأكمله، أحني رأسي بحزن عميق وأعبر عن أسفي جراء وفاة 3 من أبنائنا الأعزاء المختطفين".



وأضاف، "هذه مأساة لا تطاق. دولة إسرائيل كلها حزينة هذا المساء. قلبي مع العائلات التي تتألم خلال فترة حزنها الشديد".

وتابع، "حتى في هذا المساء الصعب علينا أن نضمد جراحنا ونتعلم الدروس ونواصل القيام بهذا الجهد الكبير لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم بأمان".



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في بيان: "هذا حادث مؤلم لكل إسرائيلي، يجب أن نبقى صامدين ونواصل العمل من أجل الرهائن ومن أجل مواطنينا وجنودنا"، وأضاف غالانت إنه تحدث مع رئيس الأركان الإسرائيلي "من أجل تعلم الدروس على الفور".



وفي سياق متصل، تظاهر العشرات أمام المقر العسكري في تل أبيب، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، ولفترة قصيرة، أغلق المتظاهرون طريق مناحيم بيغن، وهم يهتفون "الجميع الآن".