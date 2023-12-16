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عناوين الصحف ليوم السبت 16 كانون الأول 2023

16
DECEMBER
2023
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الأخبار

ـ إسرائيل تقتل أسراها
ـ نواب السفارات ينجزون المهمة: التمديد للـقائد
ـ استأجر عسكرياً بأقلّ من دولار يومياً!
ـ فلسطين أسقطت القناع عن الوحش الغربي

البناء
ـ جيش الاحتلال يقتل بالخطأ ثلاثة من أسراه ويقتل عمداً الصحافي سامر أبو دقة
ـ أهالي الأسرى يتظاهرون طلباً لتبادل كامل فوراً.. وغانتس إلى الوسط مجدداً
ـ التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيّين لسنة بمقاطعة حزب الله.. والتيار إلى الطعن

الجمهورية
ـ مجلس النواب يقر «التمديد المزدوج»
ـ برّي: كل اللبنانيين مع الجيش
ـ من أنقذ العسكريون المتقاعدون: الحكومة أم القائد؟
ـ قراءة قانونية في القرار 1701
ـ بتوقفنا عن العلم والعمل حلّينا مشكلات المنطقة والعالم!
ـ إسرائيل تواصل ضرباتها رغم الضغوط الأميركية

اللواء
ـ المجلس يردم الهوَّة: التمديد لعون وعثمان
ـ كولونا تراجع برنامج الزيارة.. وسوليفان يبلغ مجلس الحرب رفض امتداد الصراع
ـ وقاحة أميركية فاضحة: تسويق حاجة إسرائيل 6 أسابيع لحسم الحرب!
ـ تنسيق معاد لتصفية قادة حماس.. واستهداف قاتل للصحفيين.. وعائلات الأسرى تطالب بصفقة فورية

الديار
ـ اتفاق بري ــ المعارضة أنتج تمديدا للعماد عون... والتشريع قبل انتخاب رئيس
ـ زيارة سوليفان للسلطة الفلسطينية اثارت حكومة نتنياهو المتطرفة

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